PYD'nin hazineleri ele geçirildi! Afrin'den çalınmış...

PYD'nin hazineleri ele geçirildi! Afrin'den çalınmış...

İSTANBUL Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri 5 farklı operasyonda, Sümer kültürüne ait 3 bin 500 yıllık takı setleri, Asur ve Akad mühürleri, Osmanlı ve Selçuklu eserlerini ele geçirdi. Ele geçen tarihi eserlerin Suriye'nin PYD kontrolündeki tarihi mezarlardan çıkarılarak Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlendi. Türkiye'ye getirilen paha biçilemez tarihi eserlerin satılarak gelirinin terör örgütüne verileceği belirlendi. Ele geçirilen paha biçilemez eserler arasında 3 bin 500 yıllık 152 parça altın Sümer kültürüne ait takı grubu dikkat çekiyor...

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PYD'nin hazineleri ele geçirildi! Afrin'den çalınmış...

PYD MEZARLIKLARDAN HAZİNE ARIYOR: Hürriyet'in haberine göre, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Suriye'de terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgedeki tarihi mezarların açıldığı, bulunan tarihi eserlerin Türkiye'ye getirilerek yurtdışına satılacağı yönünde bilgi aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki hafta içerisinde 5 farklı operasyon düzenlendi.

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PYD'nin hazineleri ele geçirildi! Afrin'den çalınmış...

NELER YAKALANDI?: Aralarında bir antika dükkanının da bulunduğu adreslerde yapılan aramada, 3 bin 500 yıllık 152 parça altın Sümer kültürüne ait takı grubu, 1 adet Bizans dönemine ait Hz Meryem'in kucağında Hz İsa, diğer yüzünde Baş Melek Gabriel tasfirli Bizans döneminin nadide örneklerinden kireç taşından yapılma kutsal mabed heykeli, 1 adet Bizans dönemine ait Athena figürlü ağırlık, 78 adet arkeolojik objeler, Selçuklu dönemine ait işlemeli bronz kazanlar, bronz ve mermer havan örnekleri, törensel amaçlı bronz sarkaçlar, üzeri işlemeli bronz sürahi, farklı biçimde bronz alemler, İslami dönem aşure kabı, İran kültürüne ait üzeri işlemeli Kral miğferi ve seti, bronz kandil, Osmanlı dönemine ait saray malzemeleri, silindir mühür örnekleri, Urartu dönemine ait fibula örnekleri, ok ucu formunda taşlar, göz yaşı şişesi, antik yunan formunda seramik kap, seramik çini, bronz haç, 3 bin 500 yıllık Asur ve Akad silindir mühür örnekleri, Mezopotamya kültürüne ait ilk tanrısal figür betimli heykel örnekleri ele geçti.

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PYD'nin hazineleri ele geçirildi! Afrin'den çalınmış...

MÜZEYE TESLİM EDİLECEK: İki hafta içinde gerçekleşen operasyonda, İ.G, M.M.A, Z.E'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir antikacının da bulunduğu bildirildi. 9 kişi hakkında adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı. Ele geçen eserlerin Arkeoloji, Türk İslam Eserleri ve Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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