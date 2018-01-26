PYD'nin hazineleri ele geçirildi! Afrin'den çalınmış...

NELER YAKALANDI?: Aralarında bir antika dükkanının da bulunduğu adreslerde yapılan aramada, 3 bin 500 yıllık 152 parça altın Sümer kültürüne ait takı grubu, 1 adet Bizans dönemine ait Hz Meryem'in kucağında Hz İsa, diğer yüzünde Baş Melek Gabriel tasfirli Bizans döneminin nadide örneklerinden kireç taşından yapılma kutsal mabed heykeli, 1 adet Bizans dönemine ait Athena figürlü ağırlık, 78 adet arkeolojik objeler, Selçuklu dönemine ait işlemeli bronz kazanlar, bronz ve mermer havan örnekleri, törensel amaçlı bronz sarkaçlar, üzeri işlemeli bronz sürahi, farklı biçimde bronz alemler, İslami dönem aşure kabı, İran kültürüne ait üzeri işlemeli Kral miğferi ve seti, bronz kandil, Osmanlı dönemine ait saray malzemeleri, silindir mühür örnekleri, Urartu dönemine ait fibula örnekleri, ok ucu formunda taşlar, göz yaşı şişesi, antik yunan formunda seramik kap, seramik çini, bronz haç, 3 bin 500 yıllık Asur ve Akad silindir mühür örnekleri, Mezopotamya kültürüne ait ilk tanrısal figür betimli heykel örnekleri ele geçti.