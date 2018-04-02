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PYD'lilerin oyununa bakın! Şeytanın aklına gelmez

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’e bağlı Meryemeyn köyünde teröristlerin oynadığı akıl almaz oyunu vatandaşlar anlattı. Köye gelen teröristlerin ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak kendilerine ÖSO süsü verdiği, bu şekilde sivillerin dışarıya çıkmalarını sağladıkları ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 09:39 - Güncelleme: 02-04-2018 09:39

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’e bağlı Meryemeyn köyünde hayat artık normale dönüyor. Sivil vatandaşlar artık gönül rahatlığıyla evlerinden çıkarak, iş yerlerini açmaya başladı. Ancak köyde teröristlerin bıraktığı izler ise hala duruyor. Onlarca evi kendilerine sığınak olarak kullanan teröristler, araçları da ateşe verdi. Sivillere ait onlarca evi bombalarla tuzaklayan teröristler, evleri kullanılmaz hale getirdi.

Köyde sıcak çatışmaların yaşandığı sırada ilginç bir olayda meydana geldi. Tüm siviller kendilerini korumak için sığınaklara girerken, kendilerine adam arayan teröristler kimseyi bulamadı.

ALLAHU EKBER DİYE BAĞIRDI: Bu sırada teröristler, ‘Allahu Ekber’ diye bağırdı. Tekbir seslerini duyan köylüler ise ÖSO ve Türk askerinin geldiğini zannederek dışarıya çıktı. Karşılarında PKK\PYD ve YPG’li teröristleri gören siviller neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada teröristler dışarıya çıkan sivilleri zorla silah altına almaya çalıştı. Ancak köylülerin direnmesi üzerine teröristler, belirledikleri sığınaklardan sivilleri zorla dışarıya çıkartarak, o alanlara kendileri girdi. Köyün teröristlerden temizlenmesiyle köylüler rahat bir nefes aldı. Teröristlerin saklandığı sığınaklar da Mehmetçiğimiz tarafından tek tek imha edildi.

"BİZİ ZORLA GÖTÜRMEK İSTEDİLER"

Yaşadıklarını anlatan Meryemeyn köyü sakinleri, “Biz yıllardır bu köyde yaşıyoruz. Çok zulüm yaptılar. Burada çok mazlum yaşıyor. Silahlarla gelip bizi sığınıklardan çıkardılar, kendileri girdik. Uçak gelip, kaldıkları yerleri bombaladı. Bomba koydukları yere sivil bir araç geldi. İçinde aile olan otomobil patladı. PKK’lılar geldi, ‘Allahu Ekber’ diye bağırdı. Biz Türk askeri zannettik, içeriden çıktık. Bize zulüm yaptılar. Bizi almak istediler” dedi. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Meryemeyn’de hayat artık normale döndü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Nisan 2018 09:41 Havuz pisliklerinin aklına her gun binlerce iftira ve yalan gelirken teröristin aklına karanfil vermek mi gelecekti. Havuza siz de dahilsiniz unutmayın.!

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