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PYD'li Müslim için 4 dosya gönderildi! İade edilirse...

PYD'li Müslim için 4 dosya gönderildi! İade edilirse...

Terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye'de olan ceza dosyalarının detayları ortaya çıktı. Ankara'da hakkında 4 adet dosya olan Müslim’in hakkında Türkiye’ye iade kararı verilirse, Müslim Ankara’ya getirilecek.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 15:28 - Güncelleme: 25-02-2018 15:28

ÇEKYA'nın başkenti Prag’da yakalanan PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim’in Türkiye’de toplam 4 adet ceza dosyası var.  Bunlardan ikisi Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde diğer ikisi de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde... Terör örgütü yöneticiliğinden hakkında dava açılan Müslim’in dosyalarının ikisi 2016; ikisi 2017 tarihli...

Müslim hakkında bu dosyalardan dolayı Ankara 6. Sulh Ceza, Ankara 7. Sulh Ceza, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara 14. Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılmış yakalama kararları var.

Bu kararlar Adalet Bakanlığı’nın Dış İlişkiler Dairesi tarafından Dışişleri Bakanlığı üzerinden Çekya devletine iletilecek. Müslim hakkındaki dosyalarda Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Nitelikli kasten öldürmek ve bu suça teşebbüs etmek” gibi suçlar da var.

PYD elebaşı Salih Müslim Prag'da yakalandı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 25 Şubat 2018 17:50 Neyle suçlanıyor?Bunların dosya dedikleri evrensel hukukta hiç bir değeri olmayan safsatalar!.. Gene Rezil olacaklar!

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