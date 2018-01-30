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PYD'den tuhaf Esed açıklaması!

PYD'den tuhaf Esed açıklaması!

PYD'nin Rusya'daki Eş Başkanı Ferhat Patiyev, örgütün Afrin'i Suriye yönetiminin ve ordusunun kontrolüne bırakılması konusunda görüşmelerde bulunmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 21:02 - Güncelleme: 30-01-2018 00:02

Terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın, Afrin için Esed'le görüştüğü ve Afrin'i rejime teslim etmek istedikleri yönündeki iddiaya örgütten yalanlama geldi. Örgütün, sözde "Kuzey Suriye Federasyonu'nu tanımadan Esed'in Afrin kantonunda serbestçe faaliyet yürütmesi söz konusu olamaz" şeklinde üst perdeden mesaj vermesi dikkat çekti.

Rus medyasından Sputnik'e konuşan PYD'nin Rusya şubesi Eş Başkanı Patiyev, "PYD'nin Afrin'i Suriye yönetimine verme eğiliminde olduğuna dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Afrin'in ayrılmaz bir parçası olduğu Kuzey Suriye Federasyonu'nun statüsü resmen tanınmadıkça, Suriye hükümet güçlerinin Afrin kantonunda serbestçe faaliyet yürütmesi söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

İzvestiya gazetesinin haberinde, terör örgütü PYD'nin Zeytin Dalı Harekatı'na devam ettiği Afrin'i Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne verme yönünde görüşmeler gerçekleştirdiği ve Rusya'nın da PYD'yi ikna etmek için arabuluculuk rolünü üstlendiği ileri sürülmüştü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • HATAYLI 29 Ocak 2018 23:45 Suriye, emperyalist projelerden ve bölgenin gerici güçlerinden arındırılmalıdır. Bunu yapacak olan da Suriye halkıdır.

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