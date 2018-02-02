PYD yeni fotoğraflar servis etti işin aslı anlaşıldı

PYD yeni fotoğraflar servis etti işin aslı anlaşıldı

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, PYD/PKK'nın Azez'e yaptığı hastane saldırısı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştı. Örgüte yakın hesaplar, PYD/PKK'nın sivillere yaptığı saldırıları da yalanlarına alet etmekten çekinmedi. PYD/PKK'nın 19 Ocak 2018'de Afrin'den Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesindeki 2 hastaneye yaptığı saldırı, sosyal medyaya "TSK'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla servis edildi.

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PYD yeni fotoğraflar servis etti işin aslı anlaşıldı

Sosyal medyada "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle kullanılan yaralı çocuk fotoğrafının, Suriye'deki sahra hastanelerinin birinde çekildiği ve 18 Aralık 2015 tarihli bir haberde kullanıldığı tespit edildi. "Afrin'de çocukların öldürüldüğü imasıyla" paylaşılan görselin de Gazzeli çocuklara ait olduğu ve 4 Kasım 2010'da bir haberde kullanıldığı ortaya çıktı.

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PYD yeni fotoğraflar servis etti işin aslı anlaşıldı

Örgüte yakın hesaplar, PYD/PKK'nın sivillere yaptığı saldırıları da yalanlarına alet etmekten çekinmedi. PYD/PKK'nın 19 Ocak 2018'de Afrin'den Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesindeki 2 hastaneye yaptığı saldırı, sosyal medyaya "TSK'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla servis edildi.

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PYD yeni fotoğraflar servis etti işin aslı anlaşıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nda 14. güne gelinirken, PYD/PKK'ya yakın hesapların ilk günden itibaren sosyal medyada, TSK'ye yönelik başlattığı kara propagandası da devam ediyor.

Örgütün karalama kampanyasında, terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim, "Afrinli" diye Doğu Gutalı çocukları paylaşmış, Esed rejiminin sivil katliamları Afrin'deymiş gibi gösterilmeye çalışılmış, Malezya'da düşen akrobasi uçağı da "PYD'nin düşürdüğü Türk jeti" iddiasıyla servis edilmişti.

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