PYD yeni fotoğraflar servis etti işin aslı anlaşıldı

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, PYD/PKK'nın Azez'e yaptığı hastane saldırısı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştı. Örgüte yakın hesaplar, PYD/PKK'nın sivillere yaptığı saldırıları da yalanlarına alet etmekten çekinmedi. PYD/PKK'nın 19 Ocak 2018'de Afrin'den Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesindeki 2 hastaneye yaptığı saldırı, sosyal medyaya "TSK'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla servis edildi. Twitter

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Sosyal medyada "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle kullanılan yaralı çocuk fotoğrafının, Suriye'deki sahra hastanelerinin birinde çekildiği ve 18 Aralık 2015 tarihli bir haberde kullanıldığı tespit edildi. "Afrin'de çocukların öldürüldüğü imasıyla" paylaşılan görselin de Gazzeli çocuklara ait olduğu ve 4 Kasım 2010'da bir haberde kullanıldığı ortaya çıktı. Twitter

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Örgüte yakın hesaplar, PYD/PKK'nın sivillere yaptığı saldırıları da yalanlarına alet etmekten çekinmedi. PYD/PKK'nın 19 Ocak 2018'de Afrin'den Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesindeki 2 hastaneye yaptığı saldırı, sosyal medyaya "TSK'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla servis edildi. Twitter

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