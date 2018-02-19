PYD şimdi de buna sığındı! Bakın ne yaptılar?

Köşeye sıkışan PKK/PYD şimdi de Rusya bayrağının altına sığınmaya çalışıyor. Daha önce TSK'nın vurmasını engellemek için kendi kritik binalarına ABD bayrağı asan PYD'li teröristler şimdi da kritik bölgelere Rusya bayrağı çekmeye başladı...

Afrin'deki terör varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkışan PKK/PYD şimdi de Rusya bayrağının gölgesini kendine sığınak yaptı... Daha önce TSK'nın operasyon yapmasını engellemek için kendi kritik binalarına ABD bayrağı asan PYD'li teröristler şimdi da kritik bölgelere Rusya bayrağı çekmeye başladı... Camiyi kendilerine karargah yapıp etrafını hendeklerle donatan YPG'li teröristlerin caminin hemen yakınına Rus bayrağı çekmesi dikkat çekti... Rus bayraklarının görünmesinin Esed'in Afrin'e gireceğini duyurmasıyla aynı zamana denk gelmesi dikkat çekici bulundu... Twitter

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RUSYA BAYRAĞI ÇEKİP NÖBET TUTUYORLAR: Zeytin Dalı Harekatı devam ederken PKK/YPG/PYD'li teröristler Afrin'deki Maranes, Minnag havalimanı ve , Ayn Dakne bölgelerinde iş makineleri ile hendek kazmaya başladı. Teröristlerin iş makinesi ile hendek kazarken, çıkan toprağı ile kamyonlarla başka bölgeye taşıyıp burada da mevzii yaptıkları görüldü. Maranes ve Ayn Dakne bölgesinde Rus bayraklarının asılı olduğu binalarda teröristlerin nöbet tuttuğu görüntülendi.



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TERÖRİSTLER CAMİYİ KARARGAH YAPTI: Azez ile Afrin arasındaki kritik noktalardan birisi olan Maranez bölgesinde PYD/PKK’lı teröristler, çatışmalarda hasar gören camiyi karargaha dönüştürdü. Maranez Köyü camisinin etrafına derin hendekler kazarak burada siperler oluşturan teröristler, zaman zaman bu noktadan Azez kent merkezini hedef alan roket ve havan saldırıları yapıyor. Teröristler ayrıca caminin içerisinde de açtıkları mazgallarda nöbet tutup, birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan ÖSO güçlerine sık sık uzun namlulu tüfeklerle ateş açıyor.

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