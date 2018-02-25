PYD elebaşı Salih Müslim Prag'da yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı.

PYD lideri Salih Müslim için “Kırmızı Bülten” talep edilmişti.  Müslüm kırmızı bültenle aranıyordu.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA: Türkiye, teröristbaşı Müslim'in Türkiye'ye iadesi için Çekya Interpol'ü ile görüşüyor. Türk yetkililer "Şimdilik hakkında geçici tutuklama kararı var" şeklinde açıklama yaptı.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ

Prag'da olduğunun belirlenmesi üzerine Türkiye, Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin talepte bulunmuştu. Salih Müslim'in iadesi için de Dışişleri Bakanlığı işlemleri başlattı.

İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye 89 yeni isim eklenmiş ve 4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye eklenenler arasında terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslim de yer almıştı.

PRAG'DA OTELDE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Salih Muslim'in Cumartesi günü Prag'daki Marriot Otel'de görüldüğü iddia edilmişti. Anadolu Ajansı Salih Müslim'in yakalandığını duyurdu.

TERÖRİST BAŞI SALİH MÜSLİM KİMDİR

 1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır.

Asıl mesleği mühendis olan Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.

  • Güncel 25 Şubat 2018 12:32
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