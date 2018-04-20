Putin'in yerli 'Canavar'ı tüm testlerden geçti

Devlet başkanlarının makam araçları olarak tercih ettiği limuzin modelleri dünyanın farklı yerlerinde çeşitlilik gösterse de zırh ve güvenlik konusu şaşmaz bir kriter olarak kalmaya devam ediyor. Mercedes-Maybach, Rolls-Royce, BMW 7 Serisi ve Audi A8 gibi modellerin çoğunlukla karşımıza çıktığı dünyaya yakın zamanda yeni bir üye dahil olacak.

