Putin'in yerli 'Canavar'ı tüm testlerden geçti

Devlet başkanlarının makam araçları olarak tercih ettiği limuzin modelleri dünyanın farklı yerlerinde çeşitlilik gösterse de zırh ve güvenlik konusu şaşmaz bir kriter olarak kalmaya devam ediyor. Mercedes-Maybach, Rolls-Royce, BMW 7 Serisi ve Audi A8 gibi modellerin çoğunlukla karşımıza çıktığı dünyaya yakın zamanda yeni bir üye dahil olacak.
Bir süredir basının gündemini 'limuzin savaşları' başlıkları ile süsleyen iki otomobilin Rus kanadının temsilcisi Cortege/Kortezh projesi tamamlanmak üzere.
Yerli makam aracı konusunda çok seçici davrandığı söylenen Putin’in son prototipe kadar bir çok farklı tasarım ve konsepti beğenmeyip reddettiği biliniyor.
Rolls-Royce Phantom ve daha önce makam aracı olarak kullanılan yerli ZIL’den esintiler taşıyan modelin Ağustos’ta düzenlenecek Moskova’a otomobil fuarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.
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