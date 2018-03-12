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Putin'in yardımcısı duyurdu! Türkiye'den flaş S-400 talebi

Putin'in yardımcısı duyurdu! Türkiye'den flaş S-400 talebi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye'nin isteği üzerine S-400 hava savunma sisteminin daha hızlı hayata geçirileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 11:25 - Güncelleme: 12-03-2018 11:25

Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin teslimatının hızlandırılmasını istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye'nin isteği üzerine S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin anlaşmayı daha hızlı hayata geçireceklerini söyledi.

TÜRKİYE HIZLANDIRMA İSTEDİ: Kojin Rossiya 24 televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye teslim edilecek S-400 hava savunma sistemi bataryalarına ilişkin olarak, "Kontrat imzalandı, şu anda hayata geçiriliyor. Türk tarafı, kontratın hayata geçirilmesinin hızlandırılması istediğini ifade etti" dedi.

2020'DE HAYATA GEÇİRİLECEK: Sputnik'in haberine göre, "Kontratın hayata geçirilmesi konusunda onlarla (Türkiye) orta yolda buluştuk" diye devam eden Kojin, "Kontrat, sanıyorum ki, 2020 başında hayata geçirilmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

4 BATARYA İÇİN 2.5 MİLYAR DOLAR: Daha önce Türkiye'nin kontrat kapsamında 4 adet S-400 bataryası için Rusya'ya 2.5 milyar dolar ödediği açıklanmıştı. Bu miktarın bir kısmının Rusya'dan kredi ile ödendiği de belirtilmişti.

S-400'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER? Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa 30 kilometre olan bu sistem ayrıca her hedefe iki füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

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