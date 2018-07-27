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Putin'in Trump'a hediye ettiği futbol topundan 'çip' çıktı

Putin'in Trump'a hediye ettiği futbol topundan 'çip' çıktı

Helsinki'deki tarihi zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği futbol topunun içinde çip bulundu. Çip yüksek teknolojiye sahip olmasa da ABD'de tepkiye yol açtı.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 09:51 - Güncelleme: 27-07-2018 11:00

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Helsinki'de gerçekleştirdikleri tarihi zirve sona erse de, yankıları hala devam ediyor. İki liderin bire bir görüşmelerinin ardından basının karşısına geçtikleri anda, Putin, Trump'a Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 Dünya Kupası topu hediye etmiş ve "Bu topu sana veriyorum. Top şimdi sende" ifadelerini kullanmıştı. Topta bir çip bulunduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. ABD'de bu çipin Rus bilgisayar korsanlarınca kullanılabileceği endişesi oluştu.

Putin'in hediye ettiği Adidas marka topta çip bulunduğu iddia edildi. Ancak Adidas'ın şampiyonaya özel olarak ürettiği toptaki çip, başka amaçlarla kullanılabilecek yüksek teknolojili bir çip olmamakla beraber, yalnızca taraftarların cep telefonlarını yaklaştırarak futbol videolarına, yarışmalarına ve başka içeriklere erişmesini sağlıyor.

ABD Gizli Servisi ise, Başkan Trump'a hediye edilen her şeyin güvenlik incelemesinden geçtiğini belirtti. Adidas da çipin Rus bilgisayar korsanları tarafından olası bir siber saldırı için kullanılabileceği endişeleriyle ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham da, topun hediye edildiği gün Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Top bana verilmiş olsaydı, dinleme cihazı olup olmadığını kontrol eder, asla Beyaz Saray'a sokmazdım" ifadesinde bulunmuştu. (Bloomberg)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • s.s 27 Temmuz 2018 10:15 O çip, gol teknolojisi çipidir. Çizgiyi geçti mi geçmedi mi için yani. bilmeden haber yapıyorsunuz

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KİMDİR ?
Vladimir Putin
VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.

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