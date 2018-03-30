Putin'in sözünü ettiği kıyamet füzesinin görüntüleri yayınlandı!

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası ağır balistik füze Sarmat'ın testlerinin bir videosunu yayınladı. Yayınlanan 23 saniyelik video, Plesetsk cosmodrome'dan roketin fırlatıldığını gösteriyor. Bu "Sarmat" ın ikinci atış testi. İlki geçen yıl Aralık ayında gerçekleştirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayı başında Federal Meclis'te yaptığı konuşmada dünyada benzeri olmayan en son Rus silah türlerinden bahsetmiş ve dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı.

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