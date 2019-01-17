Putin'in kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Alina Kabaeva'ya bakın!

Dünyanın en merak edilen aşklarından biri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın aşkı yine gündemde…Putin’im 1983 doğumlu Rus-Tatar ritmik jimnastik Olimpiyat şampiyonu Kabaeva’yla evleneceği konuşuluyor.
Kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle uzun zamandır birlikte olan Putin-Kabaeva aşkı dönem dönem Rus basınında konuşuluyor. Vladimir Putin ile Anna Kabaeva'nın gizlice evlendiği dedikoduları yeniden gündeme geldi.
EŞİNDEN ONUN İÇİN AYRILDI: Milletvekilliği de yapan Kabaeva, Putin'in yakın arkadaşına ait olduğu bilinen ülkenin en büyük medya şirketinde yönetici olarak çalışıyor. Vladimir Putin eski eşi Ludmila Putin'den 2013 yılında anlaşarak ayrılmıştı. Sebebi ise tam açıklanmasa bunun sebebininde Alina Kabaeva olduğu söyleniyordu.
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