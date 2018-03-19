Putin'in gizli aşkıydı yıllar sonra ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi Anna Kabaeva, Moskova'da oy vermeye geldiği binada görüntülendi.

Rusya'da yapılan seçimlerde, Vladimir Putin bir kez daha devlet başkanı seçildi. Putin, yaptığı zafer konuşmasında, seçmenlerine teşekkür etti. Putin, oyların yaklaşık yüzde 80'ini aldı. Dördüncü kez devlet başkanı seçilen 65 yaşındaki Putin, Kızıl Meydan'da yaptığı zafer konuşmasında seçmenlerine seslendi. Rus lider "Bu zaferi son yıllarda çok zor koşullar altında yaptıklarımızın takdir edilmesi olarak görüyorum" dedi. Twitter

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Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi Anna Kabaeva, Moskova'da oy vermeye geldiği binada görüntülendi. Sabah erken saatlerde oy vermeye gelen Kabaeva gazetecileri karşısında görünce şaşırdı. Gazetecilerin 'Kime oy verdiniz' soruları karşısında sessizliğini koruyan Kabaeva yanıt vermekten kaçındı. Ancak daha sonra kullandığı cümleyle seçimlerde kime oy verdiğini belli etti. Kabaeva, "Kesinlikle o kazanacak" ifadelerini kullanarak Putin'i işaret etti. Twitter

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Eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın uzun süredir Vladimir Putin ile bir ilişkisi olduğu, evlendiği hatta 2 çocuğunun babasının Putin olduğu iddia ediliyordu. Twitter

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