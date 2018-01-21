Putin'in Bond kızı ortalığı kasıp kavuruyor

Rus kadınlarının güzelliklerini biliyoruz. O güzel kadınların siyasete girdiklerinde siyaseti bile güzelleştirebildikleri bir gerçek. Rossiyana Markovskaya'da onlardan biri. Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun basın sözcüsü Rossiyana Markovskaya, sosyal medyaya yüklediği fotoğraflarla dikkat çekiyor