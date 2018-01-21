Putin'in Bond kızı ortalığı kasıp kavuruyor

Rus kadınlarının güzelliklerini biliyoruz. O güzel kadınların siyasete girdiklerinde siyaseti bile güzelleştirebildikleri bir gerçek. Rossiyana Markovskaya'da onlardan biri. Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun basın sözcüsü Rossiyana Markovskaya, sosyal medyaya yüklediği fotoğraflarla dikkat çekiyor
Güzelliğiyle ünlenen 27 yaşındaki eski gazeteci Rossiyana Markovskaya, geçen kasım ayından bu yana Rus Savunma Bakanlığı sözcülüğü görevini yürütüyor. Sözcü Rossiyana Markovskaya, birkaç ay öncesine kadar ordunun TV kanalı Zvezda'da muhabirlik yaparken bu göreve atanmıştı.
Güzel sözcü, aktif siyasi hayata devam etmesine rağmen Instagram gibi sosyal medya ağlarındaki fotoğraflarıyla da adından söz ettiriyor. 3 aydır Kremlin'de görev yapan Rossiyana Markovskaya sanılanın aksine, Instagram'daki eski fotoğraflarını ısrarla silmiyor.
Kısa sürede adından söz ettiren genç sözcü, Instagram hesabında Savunma Bakanlığı sözcülüğüne getirilmeden önce paylaştığı pozları ile çok konuşulmuştu.
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