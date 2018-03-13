Putin’in bakışları İngiltere’yi karıştırdı

Eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın İngiltere'deki şüpheli ölümü ve İngiliz hükümetinin Rusya'yı ölüm nedeniyle sorumlu tutması iki ülke arasında krize neden oldu. Putin’e bugün katıldığı bir program esnasında konuyla ilgili soru soruldu. Putin’in soru esnasındaki bakışları ise ‘İngiltereyi karıştırdı.’

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızının Noviçok sinir gazı saldırısına uğraması, Birleşik Krallık ve Rusya'yı karşı karşıya getirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Moskova yönetimini dünyanın gözü önünde doğrudan suçlamasıyla başlayan gerilimde, ABD'de de beklendiği gibi Londra'nın yanında saf tuttu. Suçlamalara karşın Rusya lideri Vladimir Putin'in gazetecilerin konuyla ilgili sorularına verirken yüzünde beliren gülümseme, İngiltere basınında manşetten veriliyor.

Daily Mail 'Britanya'ya gülüyor' başlığını kullanırken, The Sun ise kelime oyunu yaparak 'Tekmeyi patlattı' ifadesini başlığına çekti.

Rus lider, BBC muhabiri Steve Rosenberg'in bugün yönelttiği soru üzerine "Neler olduğunu sonuna kadar araştırın, sonra tartışırız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sergey Lavrov da Londra'dan gelen suçlamaları resmen reddetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Başbakan May'in doğrudan Rusya'yı suçlamasının ardından yaptığı açıklamada kendilerini müttefiklerin cesaretlendirdiğini söyledi.

Londra'da bunlar olurken, Moskova'da ise İngiltere Büyükelçisi Laurie Bristow Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rus yapımı sinir gazıyla bir restoranda zehirlenen eski ajan Skripal ve kızı Yuliya, halen yoğun bakımda. İngiltere gizli servisi MI6 ile işbirliği yapan çifte ajan Skripal, sekiz yıl önceki casus takasında Rusya'ya iade edilmiş ve daha sonra İngiltere'ye yerleşmişti.

  • Siyaset 13 Mart 2018 16:54
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