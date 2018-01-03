Putin'e müslüman rakip! Bakın o isim kim?

RUSYA’da Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Vladimir Putin’in rakipleri belli oluyor. Son olarak Müslüman gazeteci Aina Gamzatova, merkezi seçim komitesine evraklarını götürerek adaylığını açıkladı. Rusya’ya bağlı özerk bir devlet olan Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki yerel bir girişim tarafından başkan adayı olarak gösterilen Gamzatova, seçimlerde bağımsız aday olarak yarışacak. Ancak 46 yaşındaki gazetecinin seçimlere katılabilmek için öncelikle Rusya’nın her bölgesinden toplam 300 bin imza toplayabilmesi gerekiyor.