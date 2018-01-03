Putin'e müslüman rakip! Bakın o isim kim?

Putin'e müslüman rakip! Bakın o isim kim?

RUSYA’da Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Vladimir Putin’in rakipleri belli oluyor. Son olarak Müslüman gazeteci Aina Gamzatova, merkezi seçim komitesine evraklarını götürerek adaylığını açıkladı. Rusya’ya bağlı özerk bir devlet olan Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki yerel bir girişim tarafından başkan adayı olarak gösterilen Gamzatova, seçimlerde bağımsız aday olarak yarışacak. Ancak 46 yaşındaki gazetecinin seçimlere katılabilmek için öncelikle Rusya’nın her bölgesinden toplam 300 bin imza toplayabilmesi gerekiyor.

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Putin'e müslüman rakip! Bakın o isim kim?

Dağıstan Müftüsü’nün eşi olan Gamzatova, aynı zamanda eşinin danışmanlığını da yürütüyordu. Gamzatova son dönemde yaptığı hayır işleriyle de adından söz ettirmeyi de başarmıştı.

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Putin'e müslüman rakip! Bakın o isim kim?

Rusya’nın ilk Müslüman kadın başkan adayı, henüz detaylı seçim programını açıklamadı ancak seçim kampanyasını ulusal birlik ve bağlılık üzerine kurması bekleniyor.

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Putin'e müslüman rakip! Bakın o isim kim?

18 Mart’ta sandık başına gidecek olan Rusya’da geçtiğimiz günlerde mevcut başkan Vladimir Putin de bağımsız aday olarak seçimlere gireceğini duyurmuştu.

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