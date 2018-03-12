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Putin'den yıllar sonra itiraf! Türk uçağını vurun emrini verdim

Putin'den yıllar sonra itiraf! Türk uçağını vurun emrini verdim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi adını taşıyan yeni bir belgesel filmde, 2014 yılında içinde bomba bulunduğu ve Soçi Kış Olimpiyatları'nın açılış törenini hedef aldığı bildirilen Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesi emrini verdiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 08:57 - Güncelleme: 12-03-2018 08:57

Rus lider, kendi adını taşıyan belgeselde dört yıl önce gerçekleşen olayı itiraf etti. "Bana, Ukrayna'dan İstanbul'a gitmekte olan bir uçağın kaçırıldığı, hava korsanının Soçi'ye inmek istediği söylendi" diyen Putin, 110 yolcu taşıyan Pegasus uçağının düşürülmesi talimatını verdiğini söyledi. Rus lider, bu talimattan birkaç dakika sonra başka bir telefon geldiğini ve ihbarın yanlış alarm olduğuna dair bilgilendirildiğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi adını taşıyan yeni bir belgesel filmde ilginç itiraflarda bulundu.

Putin ayrıca aynı belgeselde dedesinin Vladimir Lenin ve Joseph Stalin için de aşçılık yaptığını anlattı.

Rusya'da sosyal medyada yayınlanan iki saatlik belgesel filmde Putin, Soçi Kış Olimpiyatları açılışından kısa bir süre önce kendisine, Ukrayna'dan Türkiye'ye giden bir yolcu uçağının kaçırıldığının söylendiğini, bu ihbarın daha sonra yanlış alarm olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

BANA BİR UÇAĞIN KAÇIRILDIĞI SÖYLENDİ

Reuters'ın haberine göre belgeselde Putin, gazeteci Andrey Kondraşov'a açıklamasında 7 Şubat 2014'te Soçi Olimpiyatları'nın güvenliğinden sorumlu yetkililerden telefon geldiğini belirtip "Bana, Ukrayna'dan İstanbul'a gitmekte olan bir uçağın kaçırıldığı, hava korsanının Soçi'ye inmek istediği söylendi" dedi.

KAÇIRILMA SİNYALİ VERMİŞTİ

Belgeselde gazeteci Kondraşov da, Pegasus Havayolları'na ait Harkov-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçaktaki bir yolcunun üzerinde bomba olduğu ve istikametini Soçi'ye çevirdiği haberlerinin geldiğini söyledi. Pegasus'a ait 110 yolcu taşıyan uçak 7 Şubat 2014'te kaçırılma sinyali vermiş, Türk pilot uçağı Soçi yerine Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirmişti. Dönemin Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 'tüm yolcular uçaktan sorunsuz indirildikten sonra hava korsanının etkisiz hale getirildiğini' söylemişti.

PLANA GÖRE HAREKET EDİN!

Röportajlardan oluşan 'Putin' adlı belgeselde Rus lider, uçağın kaçırıldığı haberi geldikten sonra acil durum prosedürünün yerine getirilmesi talimatı verdiğini, bunun da uçağın düşürülmesi anlamına geldiğini olduğunu söyledi: "Ben de onlara 'plana göre hareket edin' dedim." Bu talimattan birkaç dakika sonra ise başka bir telefon geldiğini ve ihbarın yanlış alarm olduğuna dair bilgilendirildiğini ifade etti.

BELGESELİN İLK BÖLÜMÜ YAYINLANDI

Putin, uçağın kaçırılma haberinin doğru olmadığının anlaşılmasından kısa bir süre sonra da Soçi Olimpiyatları'nın açılış törenine katıldığını belirtti. Reuters'ın haberine göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'da Putin'in belgeseldeki ifadelerini teyit etti.

Belgeselin ilk bölümü resmi medya kuruluşu yöneticisi, yorumcusu ve Kremlin yanlısı YouTube kullanıcısı Dmitry Kiselyov'ın da aralarında olduğu devlet yanlısı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

KIRIM'I UKRAYNA'YA GERİ VERMEYECEĞİM

Belgeselde, devlet medyasının tanınan sunucusu ve Putin'in basın sözcüsü Kondraşov, Rus lidere 'Kırım'ı Ukrayna'ya geri verme planı olup olmadığını' da sordu.

Tass haber ajansının aktardığına göre Putin'in cevabı şöyle oldu: "Siz neden bahsediyorsunuz? Böyle bir durum yok ve hiçbir zaman olmayacak."

Rusya, 2014 yılında Ukrayna'nın Kremlin yanlısı yönetimi devrilince Kırım'ı ilhak etmişti.

İHANETİ AFFETMEM

Belgeselde Putin ayrıca bazı şeyleri affedebilecek olduğunu 'ama her şeyi affedemeyeceğini' söyledi. Kondraşov'un Putin'e 'neyin affedilemeyeceğine' açıklık getirmesini istediğinde Rus lider "İhanet" yanıtını verdi ve "Ama ihanet denebilecek bazı ciddi olaylarla henüz ilgilenemedim" dedi.

PUTİN: DEDEM STALİN VE LENİN'E AŞÇILIK YAPTI

Putin belgeselde, dedesi Spiridon Putin'in, Vladimir Lenin ve Joseph Stalin için de aşçılık yaptığını, Stalin'in çevresinde saygı gören bir çalışan olduğunu ifade etti. Putin, "(Dedem) Moskova çevresindeki bir kır evinde önce Lenin'e sonra Stain'e aşçılık yaptı" dedi. Belgeselde Spiridon Putin'in 86 yaşında hayatını kaybettiği 1965 yılına kadar Sovyet yönetimi içinde liderlere aşçılık yapmaya devam ettiği belirtildi.

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