Putin'den Türk Akımı açıklaması!

Rus lider Vladimir Putin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Sırbistan Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, bugünkü görüşmelerde de bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını söyledi.

Rusya ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin asırlardır var olduğunu kaydeden Putin, Rus ve Sırp halkları arasında manevi bir bağ bulunduğuna dikkati çekti. Putin, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, Rus gazının Sırbistan ve Balkanlar'ın enerji güvenliğini güçlendireceğini söyledi. Sırbistan'a savunma alanında güçlenmesi için destek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Putin, iki ülkenin ortaklaşa gerçekleştirdiği askeri tatbikatların da devam edeceğini belirtti.

Sırbistan-Kosova meselesine de değinen Putin, "Rusya'nın Kosova hakkındaki tutumu herkes tarafından biliniyor. Biz, Belgrad ile Priştine'nin ideal bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. Putin, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova-Sırbistan diyalog sürecindeki ara bulucu rolünü yeterince yerine getiremediğini savunarak, "Rusya, her zaman aktif bir şekilde bu sorunların çözümüne katkıda bulundu. Eğer bölgede istikrar istiyorsak ortaklarımızı uzlaşma sağlanması noktasında ikna etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Sırbistan'ın Kosova konusundaki endişesini paylaştıklarını ifade ederek, Kosova'nın ordu kurmak ve yüzde 100 gümrük vergisi uygulamak gibi kararlarının iki ülke arasındaki durumu zorlaştırdığını söyledi. Rus lider, "Kosova'nın sorumsuz adımları, Balkanlar'ın istikrarsızlaşmasına neden olabilir" ifadesini kullandı.

Türk Akımı Projesi'nin Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını da değerlendiren Putin, "Türk Akımı'na yatırım yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelecek hafta ziyaretimize gelecek. Türkiye'nin Türk Akımı konusundaki görüşünü biliyoruz. Bu hususta olumlu çalışmalar var. Türkiye, Avrupa'daki ortaklarıyla iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyor" diye konuştu.

"SIRBİSTAN'IN TÜRK AKIMI'NDAN BEKLENTİSİ BÜYÜK"

Cumhurbaşkanı Vucic de Rusya ile bugün çok sayıda iş birliği protokolü imzaladıklarına değinerek, "Neredeyse her alanda iş birliği protokolleri imzaladık. Rusya ile ticaret hacmimiz her yıl artıyor. Ekonomik ilişkilerimiz oldukça iyi" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile gelecek dönemde doğal gaz boru hattı inşa etme kararı aldıklarını kaydeden Vucic, "Gaz depolarımızı 750 milyon metreküpe çıkartacağız ve yeni gaz santralleri yapıp Sırbistan'da yeni ekonomik kalkınma kapılarını açmış olacağız" dedi.

Vucic, demir yolunun gelecekte ulaşımın anahtarı olacağını vurgulayarak, Sırbistan ekonomisinin sürekli büyüdüğünü ifade etti.

Türk Akımı'na da değinen Vucic, "Sırbistan'ın Türk Akımı'ndan beklentisi oldukça büyük. Üzerimize düşen birçok sorumluluğu tamamladık. Gazı Ukrayna ve Macaristan'dan alıyorduk ancak gelecekte Bulgaristan üzerinden almak istiyoruz. Bu, bizim için son derece önemli" görüşünü paylaştı.

Kosova konusunu da değerlendiren Vucic, Kosova'nın yüzde 100 gümrük vergisi kararının ardından diyalog sürecinin durduğunu anımsatarak, "Arnavutlar belli ki çözüm istemiyor. Rusya olmadan Kosova meselesinin çözüleceğine de inanmıyorum. Yakın gelecekte çözülür diyecek kadar da iyimser değilim" ifadelerini kullandı.