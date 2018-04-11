Putin'den İsrail'e uyarı telefonu

İsrail'de, İran'ın saldırı tehditleri ve ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldırısını görüşmek üzere üst düzey güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İsrail kabinesi güvenlik nedeniyle bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda İran'ın saldırı tehditleri ile ABD'nin kimyasal saldırı nedeniyle Suriye'ye düzenleyeceği muhtemel saldırı ele alındı.

PUTİN'DEN TELEFON

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netenyahu'yu telefonla arayıp "Suriye'yi istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçının" uyarısında bulundu.

TRUMP'IN TEHDİDİ ÜZERİNE SAĞ DUYU MESAJI VERMİŞTİ

Putin, daha önce de ABD Başkanı Trump'ın "Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor." tehdidinin ardından sağduyu mesajı verip, "Dün yadaki durum endişe verici. Sağ duyunun hakim olmasını umuyoruz." demişti.