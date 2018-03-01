Putin'den Dünya'yı korkutan açıklama! Öyle bir silah yaptı ki...

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dakika açıklamayı ülkesinin Federal Meclis'in üyelerine hitaben geleneksel yıllık konuşmasında yaptı. Putin merakla beklenen konuşmasını bu yıl Kremlin yerine manej sergi salonunda yaptı. Uluslararası basın ajansları ve gazeteler toplantıya büyük ilgi gösterdi.

Putin'in Federal Meclis konuşması 1 saat 55 dakika sürdü. Daha önce Putin'in Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı hiçbir konuşma bu kadar uzun sürmemişti.

LİMİTSİZ MENZİLLİ NÜKLEER FÜZE: Putin'in basın toplantısından dünya ajanslarının flaş haber olarak geçtiği açıklama ise nükleer füze ilanı oldu. Putin, dünyanın her yerini vurabilecek bir nükleer füze geliştirdiklerini açıkladı. Putin'in açıklamasına göre yeni füze 2017 sonunda geliştirildi. Limitsiz menzile sahip olan Rusya'nın nükleer

LİMİTSİZ MENZİLLİ FÜZE

OLUR MU?

Putin'in açıklamaları ile birlikte uzmanlar 'limitsiz menzilli füze' olabilir mi tartışması yaşarken silahlanma yarışında Rusya'nın yeni bir eşiği geçtiği söyleniyor. Nükleer silahlar dünyanın sonunu getirecek kıyamet silahları olarak görülüyor. Haliyle Rusya'nın böyle bir silah geliştirmesi büyük endişe yarattı.





füzesinin dünya üzerinde vuramadığı noktanın olmadığı söyleniyor.

FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİN GÖREMEDİĞİ SİLAH

Ülkesinin lazer silahları geliştirme konusunda da kayda değer sonuçlar aldığını belirten Putin, en önemli projelerinden biri olan Sarmat füzeleri hakkında da bilgi verdi. Rusya'nın geliştirdiği yeni kıtalararası füze Sarmat'ın ağırlığının 200 tonu geçtiğini belirten Putin, bu silahın füze savunma sistemlerince görünmediğini ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabildiğini söyledi. Putin, Sarmat füzelerinin denemelerinin aktif safhasına geçtiklerini açıkladı.

'ABD'yi ikna etmeye çalıştık fakat işe yaramadı'

Rus lideri, ABD'nin çekildiği anti balistik füze anlaşmasına (ABMT) gönderme yaparak, Rusya'nın bu anlaşmadan çekilmemesi için ABD'yi uzun süre ikna etmeye çalıştığını fakat bunun bir işe yaramadığını söyledi. Putin, Rusya'nın bir hamle yapmaması halinde, ABD'nin askeri takviyelerinin bir gün Rusya'nın nükleer cephaneliğini faydasız hale getireceğini söyledi.

SURİYE OPERASYONU İLE DÜNYA SİLAHLARIMIZI ÖĞRENDİ

Putin, Rusya'nın Suriye'deki terörist gruplara karşı 2015'ten beri düzenlediği operasyonların, Rus hava güçlerinin artan kapasitesini ortaya koyduğunu kaydetti. Putin, "Suriye operasyonu sayesinde, şimdi dünya, tüm temel silahlarımızın ismini biliyor" diyen Putin, "Rusya, ABD'nin (Rusya sınırları yakınlarında yer alan çeşitli ülkelere yerleştirdiği) hava savunma sistemlerine karşılık olarak yeni silah sistemleri geliştiriyor"dedi.

ABD'YE : RUSYA'YI ZAPT EDEMEDİNİZ

Rus lider, ABD'ye hitaben de şunları söyledi: "Politikalarınızla durdurmak istediğiniz her şeyi çoktan yaptık. Rusya'yı zapt etmeyi başaramadınız"

RUSYA'NIN BÜYÜME HIZI

Rusya'daki ekonomik büyümenin dünya ortalamasının üzerinde olması gerektiğini de belirten Putin, bunun 'iyimser bir düşünce değil, hükümetin ulaşmak için çalışmasını gerektiren bir hedef olduğunu' vurguladı.

Diğer taraftan Putin'in bu yılki Federal Meclis konuşmasının bir önemi daha bulunuyor. Zira bu yılki konuşma, ülke genelinde 18 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine çok yakın bir tarihte gerçekleşiyor. Bu nedenle pek çok kişi, Putin'in bu yılki konuşmasının bir tür seçim programı olarak görülebileceğini savunuyor.