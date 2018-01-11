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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon!

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanErdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda Suriye konusunda görüştü. Putin Erdoğan'a İHA saldırısıyla ilgili bilgi verdi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 19:48 - Güncelleme: 11-01-2018 19:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda Suriye konusunu görüştü. Putin, " Suriye'deki drone saldırısıyla Türkiye'nin bir ilgisi yok. Drone saldırısının arkasındaki provokatörlerin kim olduklarını biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda nükleer santral dahil enerji işbirliğini de konuştu.

Putin, "Suriye'deki drone saldırısıyla Türkiye'nin bir ilgisi yok. Drone saldırısının arkasındaki provokatörlerin kim olduklarını biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in      görüşmesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin yanı sıra enerji alanındaki diğer iş birliğine de değinildi. Erdoğan ve Putin, görüşmede, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'deki militanların 6 Ocak gecesi Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, bu girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını belirtmişti.

Bakanlık, Rus uzmanların bu teknolojileri teröristlere temin edenler ile el yapımı patlayıcılar için kullanılan karışımların tipi ve menşeini belirlemek için çalışma yürüttüğünü kaydetmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2018 22:05 Flaş______________________ Tayyip'in Günleri Sayılı!___________ Gül'ün adayı Ali Babacan olacağı belirlendi!....

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