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Putin'den çarpıcı Venezuela açıklaması!

Putin'den çarpıcı Venezuela açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurmuştu.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 20:53 - Güncelleme: 24-01-2019 20:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir" dedi.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Venezuela'da yaşanan son gelişmelerin ardından Maduro ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede Putin, Venezuela'da dış tahrikler sonucu oluşan siyasi kriz nedeniyle ülkeye yönelik desteğini yineleyerek, "Venezuela’nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir" ifadesini kullandı.

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Tarafların, Rusya ve Venezuela arasındaki iş birliğinin devam etmesi yönünde kararlılıklarını teyit ettikleri görüşmede Putin, "Sorunların çözümüne, anayasal çerçevede ve Venezuela toplumu nezdinde barışçıl uzlaşıyla ulaşılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini geçici başkan ilan etmişti. ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurmuştu.

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KİMDİR ?
Vladimir Putin
VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.

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