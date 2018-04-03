Putin'den Ankara'da S-400 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Putin, "Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi, Mosova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" dedi

İki lider Beştepe'de bir görüşme yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşme sona erdi. Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti.

Putin, " Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi, Mosova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" dedi.

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