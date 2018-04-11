Putin'den açıklama: 'Dünyanın durumu endişe verici'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu.

Putin, "Dünyanın durumu endişe verici. Sağduyunun galip gelmesini umuyoruz. Rusya, yabancı ortaklarıyla yapıcı ilişkiler geliştirecek. Rusya uluslararası hukuktan doğan tüm yükümlülüklerine saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

KREMLİN: "TWİTTER DİPLOMASİSİNİN BİR PARÇASI OLMAYIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yazdığı "Rusya hazır ol, füzeler gelecek" mesajıyla ilgili olarak Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Twitter diplomasisinin bir parçası olmayız. Daha ciddi bir yaklaşımdan yanayız. Kırılgan duruma daha da zarar verilmemeli" denildi.