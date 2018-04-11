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Putin'den açıklama: 'Dünyanın durumu endişe verici'

Putin'den açıklama: 'Dünyanın durumu endişe verici'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de artan uluslararası tansiyonla ilgili konuşurken, "Dünyanın durumu endişe verici" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 17:53 - Güncelleme: 11-04-2018 17:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu.

Putin, "Dünyanın durumu endişe verici. Sağduyunun galip gelmesini umuyoruz. Rusya, yabancı ortaklarıyla yapıcı ilişkiler geliştirecek. Rusya uluslararası hukuktan doğan tüm yükümlülüklerine saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

KREMLİN: "TWİTTER DİPLOMASİSİNİN BİR PARÇASI OLMAYIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yazdığı "Rusya hazır ol, füzeler gelecek" mesajıyla ilgili olarak Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Twitter diplomasisinin bir parçası olmayız. Daha ciddi bir yaklaşımdan yanayız. Kırılgan duruma daha da zarar verilmemeli" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Nisan 2018 18:07 Rusya El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler grubunun kimyasal saldırı düzenlenmiş gibi gösterdiğini belirtti.

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KİMDİR ?
Vladimir Putin
VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.

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