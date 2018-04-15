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Putin uyardı! 'Bunu yaparsanız kaos çıkar'

Putin uyardı! 'Bunu yaparsanız kaos çıkar'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki operasyonunu görüştü. Putin, Ruhani'ye "BM Antlaşması'nı ihlal eden bu tarz eylemlerin tekrarlanması halinde, uluslararası ilişkilerde de kaos ortamı doğar" dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 18:42 - Güncelleme: 15-04-2018 18:42

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Ruhani telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki lider ABD ve müttefiklerinin operasyonu ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, söz konusu operasyonun 'yasa dışı bir eylem' olduğu ifade edilerek, bu eylemin Suriye'de siyasi çözüm umutlarını ciddi şekilde zedelediği vurgulandı.

KAÇINILMAZ KAOS

Putin, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nü ihlal eden benzer eylemlerin devam etmesi halinde uluslararası ilişkilerde kaçınılmaz olarak kaos meydana geleceğinin altını çizdi.

Tarafların ayrıca Yemen dahil Ortadoğu'daki genel durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, iki tarafın da çok yönlü Rus-İran işbirliğinin gelişmesi ve ticari-ekonomik alanda karşılıklı bağların geliştirilmesini istediği ifade edildi.

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KİMDİR ?
Vladimir Putin
VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.

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