Putin-Trump zirvesi için özel tedbir: Pencereden bakmayın

Finlandiyalı yetkililer, zirve öncesinde çeşitli tedbirler aldı. Polis, kent sakinlerine Putin ile Trump'ın geçeceği yolları meşgul etmemeleri, bu yollar üzerinde yaşayanları da iki lider geçtiği sırada pencerelerden bakmamaları konularında uyardı.

Finlandiyalı yayın kuruluşu Ilta-Lehti'nin aktardığına göre, polis "Camlardan dışarı sarkmayın, balkona çıkmayın, motosikletli konvoy geçerken pencereler kapalı olmalı. Uyarıların dikkate alınmaması ek tedbirlere yol açabilir" çağrısında bulundu.

​MARTILAR ORTADAN KAYBOLDU

Helsinki'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde bölge halkı ve turistlere ‘tebelleş olan' martıların da ortadan kaybolduğu fark edildi.

Yerel basın zirvenin organizatörlerinin güvenlik tedbirlerini daha ileriye taşıyarak logar kapaklarını kaynakla kapattığını, kaldırımlardaki çalılıkları söktüğünü aktardı.

Öte yandan çevre hizmetlerinden Sini Touineima, Ilta-Sanomat gazetesine yaptığı açıklamada martıların ortada gözükmediği yönünde bilgi aldıklarını belirtti, ancak hayvanların toplatıldığı iddialarını reddetti.

GREENPEACE'TEN AFİŞ

Diğer taraftan Greenpeace örgütü Helsinki'deki Kallio Kilisesi'nin kulesine ABD'nin iklim politikalarını eleştirmek amacıyla "Gezegenimizi değil, kalplerimizi ısıt" afişi astı.