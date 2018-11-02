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Putin: Rus ekonomisi yükselişte

Putin: Rus ekonomisi yükselişte

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin yükselişte olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 10:12 - Güncelleme: 02-11-2018 10:12

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya İş Dünyasının temsilcileri ile yaptığı toplantıda, bu yılın Ocak-Eylül döneminde sanayi üretiminin artışının yüzde 3.0 olduğunu belirterek, makroekonomik durumun istikrarını düşük düzeydeki dış borcun belirlediğini söyledi.

Putin açıklamasında, “Ayrıca, dış borçların düşük seviyesi, Merkez Bankası’nın artan rezervleri, altın ve döviz rezervleri ile hükümetin rezervlerini de dikkate alırsak, bunların hepsi birlikte istikrarlı bir makroekonomik durum yaratıyor” dedi.

Rus lider, Rusya’daki yabancı yatırımcıların, fonların ve sermayenin hareketi üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın, açık piyasada çalıştığını ve bunun, Rusya’daki ticari faaliyetlerin daha da geliştirilmesi için çok iyi ve elverişli koşullar yarattığını ekledi.

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Kaynak : DHA

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