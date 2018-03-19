Putin Kızıl Meydan'da zafer konuşması yaptı

Rusya'daki başkanlık seçiminde sandıkların yarısı açıldı. Açılan sandık sayısına göre oyların yüzde 75'ini alan Putin Kızıl Meydan'da zafer konuşması yaptı.

Putin Kızıl Meydan'da zafer konuşması yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçiminde açılan sadık sayısına göre oyların yüzde 75'ini alırken, yaptığı zafer konuşmasında "Ülkemizi başarı bekliyor. Rusya için önemli işler yapacağız." dedi. Rusya’da düzenlenen başkanlık seçiminde sandıkların yüzde 50’si açılırken, oyların yüzde 75’ini alan Putin seçimi önde götürüyor.

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Putin Kızıl Meydan'da zafer konuşması yaptı

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu tarafından açıklanan oy oranlarının ardından, Putin başkent Moskova’da Kırım’ın ilhakının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte zafer konuşması yaptı. Kızıl Meydan’da toplanan binlerce kişiye verdikleri destek için teşekkür eden Putin, "Biz büyük bir takımız ve ben de bu takımın üyesiyim. Ülkemizi başarı bekliyor. Rusya için önemli işler yapacağız." diye konuştu.

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Putin Kızıl Meydan'da zafer konuşması yaptı

Toplam sekiz adayın katıldığı seçimde açılan sandık sayısına göre, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin yüzde 13,3, Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy yüzde 6,33, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky yüzde 0,8, Büyüme Partisi lideri Boris Titov yüzde 0,6, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin yüzde 0,6, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin yüzde 0,6 ve Sivil İnsiyatif Partisi adayı Kseniya Sobçak ise yüzde 1,4 oy oranına sahip oldu.

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Putin Kızıl Meydan'da zafer konuşması yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçiminde açılan sadık sayısına göre oyların yüzde 75'ini alırken, yaptığı zafer konuşmasında "Ülkemizi başarı bekliyor. Rusya için önemli işler yapacağız." dedi. Rusya’da düzenlenen başkanlık seçiminde sandıkların yüzde 50’si açılırken, oyların yüzde 75’ini alan Putin seçimi önde götürüyor.

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