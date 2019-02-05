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Putin istedi Erdoğan iki kez reddetti Lambriniadis açıkladı

Putin istedi Erdoğan iki kez reddetti Lambriniadis açıkladı

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebi sürecine ilişkin konuşan, Patrikhane Bursa Metropoliti Lambriniadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'den gelen Ukrayna Kilisesi'ne müdahale isteğini 2 kez reddettiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 08:51 - Güncelleme: 05-02-2019 08:51

Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebini kabul etmesini değerlendiren Patrikhane Bursa Metropoliti Lambriniadis "Putin iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna Kilisesi konusunda müdahale etmesini istedi.

Erdoğan, patrikhanemize müdahale etmeyi reddetti. 'Türkiye’de laik bir devlette yaşıyoruz, Patrikhanenin işleri din işleridir. Devlet din işlerine karışmaz, patrikhane bağımsız bir patrikhanedir' tarzında bir tepkide bulundu" dedi.

Fener Rum Patrikhanesi’nin Bursa Metropoliti Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis, Cumhuriyet'ten Mine Esen'e konuştu. Lambriniadis'in açıklamalarından bir kısım şöyle:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN LAİKLİK VURGUSU
Rusya’nın etkilediği ülkelerin aksine Türkiye’nin tutumu farklı. Putin iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna Kilisesi konusunda müdahale etmesini istedi. Biri 2008, diğeri 2018’de. Her iki zamanda Erdoğan, patrikhanemize müdahale etmeyi reddetti. “Türkiye’de laik bir devlette yaşıyoruz, Patrikhanenin işleri din işleridir. Devlet din işlerine karışmaz, patrikhane bağımsız bir patrikhanedir” tarzında bir tepkide bulundu. Biz bunu çok takdir ediyoruz. Ankara’nın aksine Moskova tüm siyasi gücünü kullanmaya girişti.

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