Putin: Erdoğan'ın aracılığıyla tahliye ediliyorlar

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta yardıma muhtaç olanlar için başlatılan ateşkes hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu. Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, sivillerin epey büyük bir bölümü Doğu Guta'dan tahliye edildi" ifadesini kullandı.

Hatırlanacağı gibi BMGK'nın aldığı ateşkes kararının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'da her gün 5 saatlik ateşkes uygulanacağını, böylece insani korudor oluşturularak sivillerin şehirden ayrılabileceğini duyurmuştu.

ESAD REJİMİ YİNE VURMUŞTU

Ancak Putin'in bu kararına rağmen Reijm güçleri Guta'yı vurmaya devam etmiş ve sivillerin tahliyesi mümkün olamamıştı.

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