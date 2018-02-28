Putin: Erdoğan'ın aracılığıyla tahliye ediliyorlar

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta yardıma muhtaç olanlar için başlatılan ateşkes hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu. Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, sivillerin epey büyük bir bölümü Doğu Guta'dan tahliye edildi" ifadesini kullandı.
Hatırlanacağı gibi BMGK'nın aldığı ateşkes kararının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'da her gün 5 saatlik ateşkes uygulanacağını, böylece insani korudor oluşturularak sivillerin şehirden ayrılabileceğini duyurmuştu.
ESAD REJİMİ YİNE VURMUŞTU
Ancak Putin'in bu kararına rağmen Reijm güçleri Guta'yı vurmaya devam etmiş ve sivillerin tahliyesi mümkün olamamıştı.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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