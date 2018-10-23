Putin bir kez daha Trump'la görüşmek istiyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı ile bir araya geldi. Putin, ABD Başkanı Donald Trump’la yeniden görüşmek istediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya’nın başkenti Moskova’da Kremlin’de bir araya geldi. Putin ve Bolton görüşmesinde önemli konular ele alındı. Putin, 11 Kasım’da Paris’te düzenlenecek olan 1. Dünya savaşının sona ermesinin 100. Yıl kutlamalarında Trump ile görüşebileceğini ifade etti.

Putin’in bu talebine cevap veren Bolton, “Her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda aramızda görüş farklılıkları var. Bizim için sorunun kaynağını bulabilmek çok yararlı olacaktır. Tabii ki Başkan Trump Paris’te sizinle görüşmekten memnun olacaktır” ifadelerini kullandı.