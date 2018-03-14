Putin Amerikalı muhabire sert çıktı! ABD kaos çıkarıyor

Putin, "Rusya kimsenin içişlerine karışmıyor. Ancak ABD başkalarının iç işlerine karıştığını ret bile etmiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahil olduğu iddialarını değerlendiren Putin, iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, ABD'nin çıkarları doğrultusunda başka ülkelere demokrasi getirme bahanesiyle kaos çıkarttığını vurguladı.

SİZ BAŞKA ÜLKELERE KARIŞAMAZSINIZ: Putin "Onlara neden başka ülkelerin iç işlerine karıştıklarını sorduğumda bana 'Biz demokrasiyi yayıyoruz, bu yüzden karışmaya hakkımız var. siz demokrasi yaymıyorsunuz bu yüzden karışamazsınız' dediler." ifadelerini kullandı.

ULULARARASI HUKUKTA YERİ YOK

"Bu uluslararası hukukta yeri olan, medeni bir tutum mudur? Trump geçenlerde 'Rusya ABD'ye müdahale etseydi şu anda ülkeye kaos hakim olmuş olurdu.' demişti, haklı. Ülkeleri bölmek sizin politikanız, Rusya'nın bundan bir çıkarı yok. Başkalarına demokrasi getireceğiz diye kaos çıkartmak Rusya'nın işi değil. Saygı göstermek lazım." ifadelerini kullanan Putin, ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatarak "Peki ABD neden Ukrayna'da darbeye destek sağladı?" dedi.

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