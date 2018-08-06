Pul biber kilo yağ yakar mı? Göbek eriten baharatlar hangileri

Bu baharatlar göbek yağlarını eritiyor... Yemeklerinize ilave ettiğiniz baharatlar metabolizmanızı hızlandırarak göbek yağlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur

Pul biber kilo yağ yakar mı? Göbek eriten baharatlar hangileri

Bu baharatlar göbek yağlarını eritiyor... Yemeklerinize ilave ettiğiniz baharatlar metabolizmanızı hızlandırarak göbek yağlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur ZENCEFİL: Bu aromatik baharat, mide rahatsızlıklarında yatıştırıcı özellik taşıyor ama aynı zamanda kilo da verdiriyor. Antioksidan yönünden zengin olan bu baharat, acı biberde bulunan kapsaikin adlı bileşik ile yüklü. Çalışmalar, kapsaikin maddesinin metabolizmayı hızlandırdığını ve sonuç olarak da kalori yaktığını gösteriyor. Metabolism dergisinde yayımlanan bir araştırma sonucuna göre, zencefil gıda termik etkisini artırır ve tokluk duygusunu destekler.

115
Pul biber kilo yağ yakar mı? Göbek eriten baharatlar hangileri

BİBERİYE: British Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, biberiyede bulunan karnosik asit, açlık kan şekeri seviyesini düşürerek kilo alımına sınır koyar. Açlık kan şekeri, sekiz ila 12 saat yiyeceksiz kalındığında (genellikle gece) ölçülen şeker değeridir.

215
Pul biber kilo yağ yakar mı? Göbek eriten baharatlar hangileri

Bir başka çalışmaya göre, polifenol ve flanonoid bileşenlerini içeren biberiye, tip 2 diyabetle ilgili enzimlerin engellenmesine yardım eder. Biberiye çayı da zayıflamak isteyenlere oldukça fayda sağlar.

315
Pul biber kilo yağ yakar mı? Göbek eriten baharatlar hangileri

ZERDEÇAL: Kurkuminden gelen pigment, doğrudan vücudun iltihabına karşı hareket eden bir fitokimyasaldır. Enflamasyonu kontrol altına almak, vücudun metabolizmayı uyarıcı bir hormon olan leptini kabul edebilirliğini geliştirir. Bunların yanında zerdeçalın birçok faydası daha vardır.



415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro