Pul biber kilo yağ yakar mı? Göbek eriten baharatlar hangileri

Bu baharatlar göbek yağlarını eritiyor... Yemeklerinize ilave ettiğiniz baharatlar metabolizmanızı hızlandırarak göbek yağlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur ZENCEFİL: Bu aromatik baharat, mide rahatsızlıklarında yatıştırıcı özellik taşıyor ama aynı zamanda kilo da verdiriyor. Antioksidan yönünden zengin olan bu baharat, acı biberde bulunan kapsaikin adlı bileşik ile yüklü. Çalışmalar, kapsaikin maddesinin metabolizmayı hızlandırdığını ve sonuç olarak da kalori yaktığını gösteriyor. Metabolism dergisinde yayımlanan bir araştırma sonucuna göre, zencefil gıda termik etkisini artırır ve tokluk duygusunu destekler.