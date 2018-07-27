Pucca ifade verdi: Darbeyi destekleyecek bir insan değilim

Söz konusu tweet ile 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği' iddia edilen Işık, avukatı Mahir Işıkay ve eşi Serhat Osman Karagöz'le bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Karagöz, Basın Suçları Savcılığı'na şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

'DARBEYİ DESTEKLEYECEK BİR İNSAN DEĞİLİM'

İfadesinde tweetin kendisine ait olduğunu söyleyen Selen Pınar Işık, "Ancak buradan gayri resmi seçim sonuçlarının belli olmaması sebebiyle bir darbe arzuladığım çıkarılmamalıdır" dedi.

'No' filminde, referandum sürecinde medyanın başlangıçta Pinochet'in önde gittiğini anlattığını ancak nihai sonucun Pinochet'in aleyhine olduğunu anlatan Işık, "Ben de her ne kadar başlangıçta seçimlerde AKP ve Recep Tayyip Erdoğan önde görülse de bu sonucun sabaha doğru değişebileceğini umduğum için böyle bir paylaşım yaptım" dedi. Darbeyi destekleyecek bir insan olmadığını söyleyen Karagöz, "Darbenin desteklenmesi bugün hiçbir insan bakımından aka uygun bir durum değildir. Muhalif bir insan olabilirim. Ancak Halkı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla hareket etmedim" ifadesini kullandı.

Selen Pınar Işık, ifadesinin ardından eşi ve avukatıyla adliyeden ayrıldı.