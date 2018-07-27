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Pucca ifade verdi: Darbeyi destekleyecek bir insan değilim

Pucca ifade verdi: Darbeyi destekleyecek bir insan değilim

Sosyal medyada Pucca adıyla bilinen Selen Pınar Işık, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sırasında paylaştığı "Tek umudum kaldı, Pinochet olayı” ifadesiyle ilgili olarak savcılıkta ifade verdi. Darbeyi destekleyecek bir insan olmadığını söyleyen Işık, ''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla hareket etmedim'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 17:27 - Güncelleme: 27-07-2018 17:27

Söz konusu tweet ile 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği' iddia edilen Işık, avukatı Mahir Işıkay ve eşi Serhat Osman Karagöz'le bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Karagöz, Basın Suçları Savcılığı'na şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

'DARBEYİ DESTEKLEYECEK BİR İNSAN DEĞİLİM'
İfadesinde tweetin kendisine ait olduğunu söyleyen Selen Pınar Işık, "Ancak buradan gayri resmi seçim sonuçlarının belli olmaması sebebiyle bir darbe arzuladığım çıkarılmamalıdır" dedi. 

'No' filminde, referandum sürecinde medyanın başlangıçta Pinochet'in önde gittiğini anlattığını ancak nihai sonucun Pinochet'in aleyhine olduğunu anlatan Işık, "Ben de her ne kadar başlangıçta seçimlerde AKP ve Recep Tayyip Erdoğan önde görülse de bu sonucun sabaha doğru değişebileceğini umduğum için böyle bir paylaşım yaptım" dedi. Darbeyi destekleyecek bir insan olmadığını söyleyen Karagöz, "Darbenin desteklenmesi bugün hiçbir insan bakımından aka uygun bir durum değildir. Muhalif bir insan olabilirim. Ancak Halkı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla hareket etmedim" ifadesini kullandı.

Selen Pınar Işık, ifadesinin ardından eşi ve avukatıyla adliyeden ayrıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ali yavuz 27 Temmuz 2018 17:49 yani bi kere de sözünüzün arkasında durun. yemedi tabi

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