PUBG Mobile'da devrim gibi yenilik!

Bilgisayar versiyonun ardından iOS ve Android cihazlarda da oynanabilen ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan PUBG Mobile için yapımcı firma radikal bir değişikliğe gidiyor.

PUBG Mobile'da devrim gibi yenilik!

iOS ve Android akıllı telefonlarda oynanabilen, son zamanların en yaygın oyunlarından biri olan PUBG Mobile ve oyunun masaüstü versiyonu PUBG için yapımcı firma radikal bir değişikliğe gitme kararı aldı.

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PUBG Mobile'da devrim gibi yenilik!

Zira yeni güncelleme ile oyun ‘gece modu’na kavuşacak.0.9.0 güncellemesi ile birlikte oyunun hem PC hem de mobil versiyonuna gelecek güncelleme ile birlikte Battle Royale teması gecenin karanlğı ile buluşacak.

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PUBG Mobile'da devrim gibi yenilik!

Güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulan araçlara da yenileri eklenecek. Sızan bilgilere göre, ‘gece modu’nu oynayan kullanıcılar gece görüş dürbünleri vb yeni araçları da kullanabilecek. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara bakılırsa söz konusu güncelleme 25 Ekim’de kullanıma sunulacak.

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PUBG Mobile'da devrim gibi yenilik!

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