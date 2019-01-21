PUBG 2019'a bomba gibi girdi! İşte 5. sezon ile gelen yenilikler

Yayınlandığı günden beri her geçen gün artan kullanıcısıyla şu anda 200 milyondan fazla indirilmeye sahip olan ve dünya genelinde 30 milyon anlık oyuncuya sahip olan PUBG, 2019'a bomba gibi girdi.

2018 Altın Joystick ödüllerinde “Yılın Mobil Oyunu” ödülünü alan PUBG Mobile'ın App Store ve Google Play uygulama mağazalarında yer alan ücretsiz 0.10.5 güncellemesi, dünyanın en popüler Battle Royale oyununa yeni premium kostüm ve oyuncuların duygularını göstermelerini sağlayan emote’lar içeren Royale Pass Season 5 eklentilerini getiriyor.

Hardware Plus'ın haberine göre güncelleme ile oyuncular Erangel, Miramar ve Sanhok haritalarında MK47 adlı yeni silahı kullanabilecekler ve yoğun istek üzerine ayarlar menüsündeki klasik sesli komutları yeniden kullanabilecekler. İşte oyuna gelen diğer yenilikler...

Yeni Royale Pass ve Ranked Modu: Oyuncular Royale Pass Season 5 ile premium kıyafetler, emote’lar edinebilecekler. Ranked Modu Seson 5’e katılarak ek ödüller kazanabilecekler.



Yeni Silah ve Aksesuar: Otomatik ve tek ateşli taarruz tüfeği MK47 ile bel destekli atışlarda kurşunların hedeften sapmasını önlemek için tamamen yeni bir lazer görüş aparatı da oyunculara sunuluyor.



Klasik Sesli Komutlar Geri Döndü: Oyuncular artık klasik sesli komutları ayarlar menüsündeki sesli komut sekmesinden etkinleştirebilecekler.



Oyun İçi Geliştirmeler: Ana menüden malzemelere erişim, mağaza ayarları gibi değişikliklerin yapılabileceği çeşitli oyun içi geliştirmeler de yapıldı.

Bu yeni güncelleme, Tencent Games ve PUBG Corporation’ın PUBG Mobile’ın Çin hariç tüm dünyada 30 milyon anlık kullanıcı ve 200 milyon indirmeye ulaştığını açıklaması sonrasında duyuruldu.