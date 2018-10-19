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PTT'nin yerli ve milli ürünü Kargomat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam not aldı

PTT'nin yerli ve milli ürünü Kargomat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam not aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) yerli ve millî ürünü Kargomat 7/24’ü kullanarak kendisine gönderilen kargoyu teslim aldı. Cihazdan övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ürün dolayısıyla PTT A.Ş.’ye teşekkür etti.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 15:55 - Güncelleme: 19-10-2018 15:55

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’ten Türkiye’nin ilk akıllı kargo otomatı Kargomat 7/24 ile ilgili bilgi aldı.

Genel Müdür Bozgeyik, Türkiye’de kargo teslimatında yeni bir dönemi başlatacak olan cihazı tanıttı ve Türk mühendisler tarafından üretilen Kargomat 7/24’ün nasıl çalıştığını anlattı.PTT'YE TEŞEKKÜR: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Müdür Bozgeyik’in açıklamalarının ardından barkod okutarak Kargomat 7/24’ü kullandı ve kendisine gönderilen kargoyu teslim aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cihazdan övgüyle söz etti ve bu ürün dolayısıyla PTT A.Ş.’ye teşekkür etti.

Kargomat 7/24’ün tanıtımı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan eşlik etti.KARGO BEKLEME DÖNEMİ SONA ERİYOR: Kargomat 7/24, PTT A.Ş.’nin inovatif ve hayatı kolaylaştıran ürünleri arasında yer alıyor. Türk mühendisler tarafından üretilen cihaz, müşterilerin gönderilerine istedikleri yer ve zamanda ulaşmalarını mümkün kılıyor.

Gönderiler, alıcının adreste bulunamaması veya bu yönde talep beyan etmesi halinde güvenli, hava şartlarından etkilenmeyen ve 7/24 hizmet veren Kargomat’a sevk ediliyor. Alıcı adına Kargomat’a gönderi bırakılması halinde cep telefonuna gönderinin hangi Kargomat’ta olduğu, gönderi barkod numarası ve teslimat şifresi bilgilerini içeren bir kısa mesaj iletiliyor. Alıcı, gönderisini teslim almak için Kargomat’ın dokunmatik özellikli ekranına TC kimlik numarasını ve cep telefonuna iletilen şifreyi giriyor.

Mobil entegrasyonu tamamlanan Kargomat’a ait işlemler akıllı telefon uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Bu alternatifte müşteri, uygulamadaki QR kodunu Kargomat cihazındaki barkod okuma bölmesine göstererek gönderisini teslim alabiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 16:41 Ptt arablarin bizim degilki:)))

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