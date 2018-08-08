PTT’nin Tele-Post hizmeti nedir?

Eğer alıcı dokümanı PTT işyerinden teslim almak isterse doküman, alıcıya veya alıcının yetkili kıldığı kişiye imza karşılığında teslim edilir.

Alıcının dokümanı kendi adresinden teslim almayı talep ettiği durumda hiçbir ek ücret alınmamaktadır. Adrese teslim, kimlik kontörü yapılarak teslim formuna tarih ve saat yazılarak imza karşılığında gerçekleştirilir.