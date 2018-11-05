PTT’nin emeklilere özel kargo indirimi kampanyası bulunuyor mu?

PTT’nin emeklilere özel kargo kampanyası da bulunmaktadır.

Emekli aylığını başka bir bankadan PTT’ye taşıyan ve ilk maaş alma yeri olarak PTT’yi tercih eden emeklilere kargo ve APS kurye gönderilerinde yüzde 20 indirim sağlanmaktadır.

Kampanyadan faydalanmak isteyen emeklinin, PTT gişe görevlisine emekli maaşını PTT’den aldığını söylemesi yeterli olmaktadır.