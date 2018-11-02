PTT’nin e-irsaliye hizmeti ne tür kolaylıklar sağlamaktadır?

E-irsaliye, satıcı firmanın alıcıya gönderdiği kağıt irsaliye ile bire bir aynı hukuki özelliklere sahiptir. Bu belge, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uygulaması aracılığıyla alıcıya elektronik ortamda iletilmektedir.

Alıcının kabul veya ret durumunu bildiren yanıtı, yine aynı uygulama ile satıcıya bildirilmektedir. Alıcı ve satıcı arasında kapalı devre bir sistem bulunmaktadır. Kağıt irsaliyenin baskı ve gönderim yükü, e-irsaliye sayesinde ortadan kalkmaktadır.

E-irsaliye de e-Ptt’nin diğer hizmetleri gibi kağıttan, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlatmaktadır. Satıcı istediği e-irsaliyeye her yerden kolay ve hızlı bir şekilde erişebilmektedir.