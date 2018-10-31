PTT’nin e-defter hizmeti ne tür kolaylıklar sağlamaktadır?

E-defter, firmaların Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları kapsamında tutması gereken defterleri elektronik ortama taşımaktadır. Bu kapsamda defter oluşturulur, kaydedilir, saklanır ve ibraz edilir.

E-defter sayesinde defter basımı, noter onayı, defter onayı ve arşiv masrafları ortadan kalkmaktadır. PTT, defterleri güvenli bir şekilde muhafaza etmektedir. Defter ve beratlar, e-Ptt bulut sistemiyle istenen formatta indirilebilir ve görüntülenebilir.

Herhangi bir soru veya sorun durumunda, 7 gün 24 saat e-Ptt’nin müşteri desteğine ulaşılabilmektedir.