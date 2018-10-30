PTT'nin e-bilet hizmeti nedir?

1840 yılından bu yana çağın gerekleri doğrultusunda faaliyet gösteren ve inovasyonu oldukça önemseyen PTT, e-Ptt markasıyla dijital alanda da vatandaşların hayatını kolaylaştırmaktadır. E-Ptt’nin hizmetlerinden biri diğeri de e-bilettir.
E-bilet etkinliklerde, karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığında kâğıt biletin yerine geçmektedir. Üzerinde mali mühür bulunmaktadır. İstendiği takdirde kâğıt baskı almaya olanak sağlamaktadır.
E-biletin en önemli özelliği tedarik, gönderim ve depolama maliyetini ortadan kaldırdığı ve bileti işleyen personele ihtiyaç kalmadığı için işleme sırasındaki insan kaynaklı hataları ortadan kaldırmasıdır.
E-biletin, Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılması zorunlu yasal bildirim sürecini otomatikleştirmesi de firmalar için önemli bir avantajdır. Ayrıca kolay bir kullanımı bulunan arayüzü sayesinde çoklu bilet şablonu oluşturmak mümkündür.
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