PTT’nin e-arşiv fatura hizmeti ne tür kolaylıklar sağlamaktadır?

E-arşiv fatura, faturaların e-fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere ve son kullanıcılara elektronik ortam aracılığı ile gönderilmesidir. Hizmet, kâğıt faturanın basım ve gönderim maliyetini ortadan kaldırmakta, arşivleme maliyetini de minimuma indirmektedir. Bulut uygulama sayesinde istenen faturaya her yerden kolaylıkla ulaşmak mümkündür. E-Ptt, e-fatura verilerini 10 yıl boyunca güvenli bir şekilde muhafaza etmektedir.

Bu hizmetten faydalanmak için e-faturaya kayıt olunması gerekmektedir.