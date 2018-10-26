PTT’nin bölgesel kampanyası nedir?

PTT’nin Bölgesel Kampanyası, bir yöreye ait ürünün Türkiye’nin çeşitli yerlerine indirimli olarak taşınması ve dağıtılmasını kapsamaktadır. Bunun için kişi, kendi ilinde hizmet veren PTT Başmüdürlüğüne başvurmalıdır.

PTT aracılığıyla hangi ürünü göndermek ve hangi tarihler arasında kampanyadan faydalanmak istediğinizi belirtmeniz yeterlidir. Başmüdürlük, söz konusu başvuruyu PTT Genel Müdürlüğüne ileterek uygun görüldüğü takdirde Bölgesel Kampanya gereğince gönderilerde yüzde 25 indirim sağlamaktadır. Böylece bir yöreye ait en kaliteli ve taze ürünler PTT aracılığıyla tüm Türkiye’yle buluşmaktadır.