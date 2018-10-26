PTT'nin bireysel müşterilere yönelik gönderi indirimi var mı?

PTT, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, dinî bayramlar, yılbaşı gibi özel günlerde çeşitli indirim kampanyaları yürütmektedir. Öğretmen, öğrenci, şehit yakını ve gazi, emekli gibi toplumun farklı kesimlerini kapsayan bu özel kampanyaların yanında PTT, herhangi bir zaman dilimi içinde olmaksızın tüm bireysel müşteriler için de indirim kampanyaları düzenleyerek müşteri memnuniyetinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu kampanyalar bireysel göndericiler tarafından postaya verilecek olan tüm APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderiler için geçerlidir. Bu gönderilere, yürürlükteki Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi üzerinden 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli yüzde 25 indirim uygulandığını unutmayın.