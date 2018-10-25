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PTT’nin Aile Dostu kampanyası nedir?

PTT’nin Aile Dostu kampanyası nedir?

Millî kuruluş PTT A.Ş., gelişen teknolojiyle uyumlu uygulamalara imza atarken aile kavramını da her zaman ön planda tutmaktadır.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 14:06 - Güncelleme: 25-10-2018 14:06

Vatandaşların, aile bireylerine indirimli kargo göndermelerini sağlamak için çeşitli kampanyalar düzenlemektedir.

Aile Dostu Kampanyası da bunlardan biri. Aile bireylerine gönderi yapmak isteyen her vatandaş bu kampanyadan faydalanabilmektedir.

Kampanya dahilinde bir kişi aile fertlerine posta kargosu, kargo ve APS kuryeyi yüzde 10 indirimli gönderebilir. Bunun için kişinin yapması gereken tek şey, PTT gişe görevlisine Aile Dostu Kampanyası’ndan faydalanmak istediğini söylemektir. Gişe görevlisi tarafından alıcının aile ferdi olup olmadığına dair herhangi bir belge istenmemektedir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat. 25 Ekim 2018 14:34 Kuponlar çekiliş öncesi NOTER'e teslim edilsin.Çekiliş yapılsın ve kuponlar sonra makinadan geçirilsin.Bakalım her hafta devredecek mi?Bakalım sadece bir kişi mi bilecek?Kuponlara çekiliş öncesi bakıldığı kanaatini taşıyorum.Elimde değil.Tecrübe konuşuyor.Bu yorumu yayınlamak yürek mi ister?Ben bilemem.

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