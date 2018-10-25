PTT’nin Aile Dostu kampanyası nedir?

Vatandaşların, aile bireylerine indirimli kargo göndermelerini sağlamak için çeşitli kampanyalar düzenlemektedir.

Aile Dostu Kampanyası da bunlardan biri. Aile bireylerine gönderi yapmak isteyen her vatandaş bu kampanyadan faydalanabilmektedir.

Kampanya dahilinde bir kişi aile fertlerine posta kargosu, kargo ve APS kuryeyi yüzde 10 indirimli gönderebilir. Bunun için kişinin yapması gereken tek şey, PTT gişe görevlisine Aile Dostu Kampanyası’ndan faydalanmak istediğini söylemektir. Gişe görevlisi tarafından alıcının aile ferdi olup olmadığına dair herhangi bir belge istenmemektedir.