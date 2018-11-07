Pttmatikler engelli bireylerin kullanımına uygun mudur?

Pttmatiklerde ayrıca para yatırma, para çekme, makbuz alma üniteleri ile müşteri klavyesi üzerinde, görme engelli vatandaşların faydalanabilmesi için Braille alfabesi kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra yine görme engelli vatandaşlar için Pttmatiklerde sesli sisteme geçilmektedir. Bu kapsamda cihaza kulaklık girişi eklenmiş, görme engelli vatandaşların kulaklıkla işlemlerini çok daha kolay yürütebilmesi sağlanmıştır. Sesli sistem çalışmaları 2018 yılının bitimine kadar tamamlanacaktır.