PTTkart şifre işlemleri nasıl yapılır?

Hesabınızdaki bakiyeyi Pttmatiklerden veya tüm banka ATM’lerinden çekebilir, kartınızı yurt dışı alışverişlerinizde dahi kullanabilir ayrıca faturalarınızı da bu kartla ödeyebilirsiniz. Üstelik Pttkart sahibiyseniz kart aidatı ödemezsiniz.

Peki, Pttkartınızın şifresini unuttunuz, ne yapacaksınız? Size en yakın PTT işyerine gelerek sorununuzu çözebilirsiniz. Yapmanız gereken geçerli kimliğinizi ve Pttkartınızı gişe görevlisine sunmak. Eğer kartı internet alışverişlerinde kullanmak isterseniz PTT’ye kısa bir süre uğramanız yeterli. Kartınızı online kullanabilmek için size bir şifre verilir. İşleminiz bu kadar basit!

Pttkartınızla ilgili tüm işlemleri size en yakın PTT işyerlerinde halledebilirsiniz.