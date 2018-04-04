PTT'den müthiş hizmet! İstediğin görsel pula dönüşüyor

Hizmet kapsamında gerçek veya tüzel kişilerin gönderdiği görsel objeler PTT A.Ş. tarafından pul olarak basılmaktadır. Pulda yer alan görsel objeler doğum günü, evlilik yıldönümü, mezuniyet, Anneler Günü, Babalar Günü gibi özel günleri anma, bir kuruluşun yıldönümünü kutlama veya ticari bir ürünün tanıtımını yapma amaçları taşıyabilmektedir. Eğer siz de gönderilerinizde imzanız olsun isterseniz, PTT işyerlerinden Kişisel Başvuru Formu ve Sözleşmesi’ni temin ederek ilk adımı atabilirsiniz. Bu formu doldurup imzalamak ve seçtiğiniz görsel objeyi forma eklemek suretiyle işlemlerinizin büyük çoğunluğunu tamamlıyorsunuz. Başvurularınız Kişisel Pul Servisi tarafından değerlendiriliyor ve en kısa süre içinde belirttiğiniz adrese ulaştırılıyor.

PTT’nin Kişisel Pul Hizmeti’yle gönderilerinizde iz bırakın, postalarınıza değer katın.