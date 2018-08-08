PTT’de yapılan ürün satışları nelerdir?

Posta, kargo-lojistik, bankacılık ve e-ticaret gibi farklı sektörlerde, geniş bir yelpazede hizmet veren PTT, Türkiye’nin her yerinde yüzlerce hizmeti vatandaşlarla buluşturuyor. PTT müşterileri, ülkenin dört bir yanındaki işyerlerinden çeşitli ürünleri de satın alabiliyor.

Bu ürünlerden biri de kitap. PTT işyerinden sipariş vererek ücretini ödediğiniz kitap PTT Kargo ile adresinize teslim ediliyor. PTT’lerde Türk pulları ve antiyelerini içeren İsfila’nın satışı da yapılıyor.

PTT’den satın alabileceğiniz bir diğer ürün İninal Kart. 12 yaşından büyük herkesin edinebileceği bu kart size ister mağazada, ister sanal ortamda alışveriş keyfi sunuyor.

Maç heyecanını stadyumda yaşamak isteyen müşteriler Passolig kartlarını PTT işyerlerinden doldurabiliyor. Aynı şekilde Parra karta bakiye yükleme işlemi de PTT işyerlerinde yapılıyor.